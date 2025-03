Ohne Fleiß kein Preis!Traum hat sich erfüllt

Zwei Jahre später wurde Elias am Mozarteum in Salzburg aufgenommen. Sein Traum hat sich erfüllt! Ebendort steht Elias heute in Vorbereitung für den Bachelor Klavier/Konzertfach. „Es ist ein harter Weg, aber ohne Fleiß kein Preis!“, so Elias. Eines ist dem Weißensteiner wichtig: „Das Umfeld spielt eine große Rolle, meine Eltern fördern mich, bei meinen Lehrern besteht eine schöne Harmonie.“ Der 17-Jährige wird von Andreas Weber (Klavier) und Galina Vracheva (Komposition und Improvisation) unterrichtet.