Nilz Bokelberg: „Lustig und herzerwärmend“

„Endlich gute Musik“, „Tristesse Renesse“, oder „Nice To Meet You Köln“ – Das sind alles Bücher die Sie geschrieben haben, erscheint in der nächsten Zeit noch eines?

Schreiben ist ein Kampf, aber es lohnt sich und wie sagt man so schön, das Schönste am Buchschreiben ist, das Buch geschrieben zu haben. Ich habe noch viele Ideen, und viele Sachen, die ich schreiben möchte. Ich hab noch nie einen Roman geschrieben, vielleicht ist es nach drei mehr oder weniger Sachbüchern meine höchste Zeit.

Was können Sie denn jungen, aufstrebenden Moderatoren, Schauspielern, Autoren oder Komikern mit auf den Weg mitgeben?

Ich glaube, das Wichtigste ist immer keine Angst zu haben, und sich auszuprobieren. Scheitern gehört dazu und ist eine Chance zu lernen. Einfach machen, so gut es geht!

Live in Wien

Am 26. April ist Nilz Bokelberg in der Wiener Simm City zu sehen. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten für das Event.