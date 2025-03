Valerie Huber: „Mich ärgert, wie Menschen wählen!“

Erzähl doch mal unseren Lesern, worum es in deinem neuen Buch „FOMO Sapiens“ geht.

Es beschreibt die aktuelle Weltlage, also all die Dinge, die gerade schieflaufen und beleuchtet wirklich ganz viele Aspekte: den Transportsektor, die Kleidungssektor, die Ernährungsindustrie … und, dass wir eigentlich in allen Teilen unserer Welt einen systematischen Wandel brauchen. Ich beleuchte die Gefühlslage der jungen Generation, unter welchem Druck wir stehen, warum es uns eigentlich so gut gehen sollte und warum wir aber so unglücklich sind und was wir jetzt tun können, um doch noch glücklich zu werden und doch noch eine nachhaltige Zukunft für uns alle gestalten zu können. Also es ist ein Aufruf, aktiv zu werden und die Hoffnung nicht zu verlieren, aber jetzt wirklich die Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.