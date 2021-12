Valerie Huber: „Bin für die monogame Beziehung“

In der Serie geht es auch um eine Dreiecksbeziehung. Was würden Sie in einer Partnerschaft niemals zulassen?

Ich bin schon eher der Verfechter einer monogamen Beziehung. Wenn man in eine Beziehung investiert und den Partner so gern hat, dass man über viele Jahre zusammen bleibt, dann schafft man es auch. So wie es viele unserer Eltern vorgelebt haben. Durch unsere aktuelle Wegwerfgesellschaft hat es meine Generation auf gewisse Weise verlernt, sich auf Menschen einzulassen. Es könnte ja jederzeit etwas Besseres um die Ecke kommen.