Olympiasieger rast beim Comeback aufs Podest

Lukas Pachner hatte in der Qualifikation mit seiner Bestzeit für eine handfeste Überraschung gesorgt. Auch in den Final-Heats bewies der 33-jährige Wiener, dass ihm der Kurs in Beidahu liegt und schaffte den Einzug ins Halbfinale. Ebenso wie Julian Lüftner und Alessandro Hämmerle. Die beiden hatten sich in der Quali allerdings schwergetan und es nur als 27. bzw. 29. in die K.o.-Runden geschafft. Dort unterstrichen sie aber ihre Klasse und schafften es ebenso wie Pachner in die Runde der letzten acht.