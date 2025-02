Rohrbach: Heizwerk soll an Kärnten verkauft werden

Kärnten kaufte bereits vor Jahren in Oberösterreich ein

Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass die Kelag in einem anderen Ort im Bezirk Rohrbach und im Bezirk Steyr Land bereits auf Shoppingtour ging. Die Tochtergesellschaft Kelag Energie & Wärme GmbH kaufte 2019/2020 das Biomasse-Systeme in Haslach und in Sierning.