Israel räumt drei Lager mit 40.000 Palästinensern

Zuvor am Sonntag hatte die israelische Armee eine Ausweitung ihres Einsatzes im Westjordanland bekannt gegeben. Eine Panzereinheit sei in die Stadt Jenin verlegt worden. Es ist die erste Panzereinheit in dem palästinensischen Gebiet seit dem Jahr 2005 – also seit der Zweiten Intifada, dem palästinensischen Aufstand gegen die israelische Besatzung.