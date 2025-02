Seltenes Leiden schlug in Familie sogar dreimal zu

Anlässlich des Tages der seltenen Erkrankungen war die „Krone“ bei einer Familie zu Gast, wo gleich zwei Buben und der Papa an derselben Darmerkrankung leiden. Was das für den Alltag bedeutet und was die Gefahren dieses Leidens sind, beantworteten die Betroffenen in einem sehr persönlichen Gespräch.