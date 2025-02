Unglaublich! Indien jubelte bei der Eisstock-WM

Was bei den Olympischen Spielen 1998 im kanadischen Calgary das jamaikanische Bob-Team war, sind die Inder bei der Nachwuchs-WM der Eisstock-Schützen diese Woche in Stanz und Kapfenberg in der Steiermark – echte Exoten. Das bevölkerungsreichste Land der Welt hat mittlerweile sogar einen Eisstock-Verband – und brachte 17 Talente zum Wettkampf nach Österreich.