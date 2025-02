Weder Wien noch Linz: Mayer läuft in Rotterdam

Sie folgte damit auch dem Wunsch ihres Trainers Vincent Vermeulen, der von Anfang an Rotterdam favorisiert hatte. „Und seine Ratschläge sind halt immer die besten“, meinte Julia Mayer, deren großes Ziel heuer eine Teilnahme am Marathon bei der WM in Tokio (13. bis 21. September) ist. Dafür muss sie in der „Road to Tokyo“, der Qualifikations-Rangliste der World Athletics für die WM, unter den Top 100 sein. Zudem fordert der ÖLV zusätzlich als Auflage für einen WM-Start eine Zeit von 2:28:00. Diese hat Julia Mayer im geforderten Qualifikations-Zeitraum mit ihrem Rekord von 2:26:43 von Valencia 2023 aber natürlich erfüllt. Die Top 100 werden sich für sie bei einem ansprechenden Rennen in Valencia wohl auch ausgehen!