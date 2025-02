Faschingsfinale unter strengen Sicherheitsauflagen

Ein paar Tage noch, dann endet der Fasching. Zuvor ziehen Bälle, Feste und Umzüge in Tirol aber noch große Menschenmassen an. Wir zeigen, wie die Sicherheit der Besucher vor Ort und bei der Heimreise gewährleistet wird. Nach dem Anschlag in Villach haben einige Veranstalter ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft.