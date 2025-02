Gebäudebrände: Akkus und Messies sorgen für Gefahr

„Akkus sind eine Ursache für den Anstieg. Auch eine starke Unordnung oder Unsauberkeit führt verstärkt zu Bränden“, verwies Markus Mittnecker, Leiter der Brandverhütungsstelle im Landesfeuerwehrverband, auf das „Messietum“. Akkus betreffen sämtliche Geräte von Handys bis hin zu E-Scootern und E-Bikes. Am häufigsten brennt es in der Küche. Laut einer Studie des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ist dort in 44 Prozent der Fälle der Entstehungsort für die Flammen. Dahinter folgt das Wohnzimmer mit 11 Prozent.