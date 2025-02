Kelag kündigt PV-Verträge von Kärntner Gemeinden

Was Privatpersonen bereits kennen, kommt jetzt auch auf mehrere Kärntner Gemeinden zu: In einem Schreiben informiert die Kelag Kommunen darüber, dass ihr Stromabnahmevertrag für Photovoltaik-Anlagen per 31. Mai 2025 gekündigt wird. Gleichzeitig wird der Abschluss eines neuen Tarifs angeboten – allerdings zu schlechteren Konditionen. Das bedeutet, dass Gemeinden künftig weniger Geld für die Sonnenenergie bekommen, die sie ins Kelag-Netz einspeisen: „Die ,Friss oder Stirb’-Mentalität der Kelag gegenüber den Gemeinden hat mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit wenig zu tun“, ärgert sich etwa Hüttenbergs Bürgermeister Josef Ofner.