Stromtarife für sozial Schwache und Marktexperten

Seit heuer setzt der Kärntner Energieversorger Kelag auf ein erweitertes Angebot an Tarifmodellen – so wird mit 1. März 2025 etwa der dynamische „Kelag Strom Pro“-Tarif eingeführt. „Dieses Modell bietet die Möglichkeit, den eigenen Verbrauch flexibel an die stündlich schwankenden Preise der an die stündlich schwankenden Preise der Strombörse EPEX SPOT AT anzupassen“, erläutert Kelag-Vertriebsleiter Alexander Jordan.