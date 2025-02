Eisenbahnbrücke wird für kleine Läufer gesperrt

„Linz. Die Stadt. Dein Lauf.“ So lautet das Motto des Oberbank Linz Donau Marathons, der seine Schatten vorauswirft und der am 13. April mit mehreren Neuerungen aufwartet. Beachtlich: Bei den Anmeldungen wird ein Plus verzeichnet – über die 42,195 km sogar in der Höhe von 77 Prozent.