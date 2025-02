„Killing Me Softly“-Star Roberta Flack ist tot

Sängerin schrieb Musikgeschichte

Ihr Debütalbum „First Take“ wurde innerhalb von nur zehn Stunden aufgenommen und legte den Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere. Mit Songs wie „The First Time Ever I Saw Your Face“ und „Killing Me Softly With His Song“ schrieb sie Musikgeschichte – und gewann als erste Künstlerin überhaupt zwei Jahre in Folge den begehrten Grammy.