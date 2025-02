Unverständlich! ICE-Liga macht „Pick“ zur Farce

Wieso verschiedene Beginnzeiten?

Es kann dazu noch passieren, dass die meisten Zuseher die Auslosung gar nicht mitbekommen. Denn HC Pustertal gegen Laibach startet am heutigen Dienstag ja erst um 19.45 Uhr – wieso beginnen an so einem Tag die zwei Spiele nicht gleichzeitig? Geht diese Partie in die Verlängerung (bei fünf gegen fünf wird bis zur Entscheidung gespielt!), kann es sein, dass diese bis etwa 23 Uhr oder länger dauert! „Ideal ist diese Lösung sicher nicht“, meint KAC-Boss Oliver Pilloni. Neo-VSV-Sportchef Herbie Hohenberger: „So ein Event muss richtig zelebriert werden. Normal macht man das im TV am nächsten Tag um die Mittagszeit.“