„Es riecht wie Kot!“ Aufregung in Skisprung-Ort

Vikersund ist Skisprung-Fans seit vielen Jahren bekannt. Auch in diesem Jahr findet hier ein Raw-Air-Event statt – also ein Springen im Zuge jener Tour, die als eine Art norwegische Vierschanzentournee gilt. Doch ehe in rund drei Wochen die Elite des Skisprung-Weltcups zu Gast ist, hat man in Vikersund noch mit einem unangenehmen Problem zu kämpfen.