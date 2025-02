Nach Faschingsparty heiß auf das Halbfinale

Zuletzt gab‘s in der WHA nach fulminantem Start ein 34:28 in Wiener Neustadt. Einzig, die Umstellung der Gastgeberinnen auf offensive Deckung machte etwas zu schaffen. „Dennoch war‘s ein souveräner Start-Ziel-Sieg, bei dem auch alle Spielerinnen zum Einsatz gekommen sind“, so Klubboss Christian Mahr, für dessen Damen am Wochenende spielfrei war. Und das wurde auch für etwas Abwechslung genutzt. Die „Kampfmannschaft“ kam Freitag nach dem Training zur große Faschingsparty des gesamten Vereins, in insgesamt 33 Meisterschaftsbewerben vertreten, in den zehnten Bezirk nach. Da gab‘s coole Aufführungen samt Zoo-Performance vom Team um Alina Bohnen und Luca Tesche. „Die Stimmung war super, sehr unterhaltsam. Egal ob bei groß oder klein. Ein unglaublicher und gelungener Abend!“