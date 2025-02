Ende für Strompreisbremse treibt Inflation in Höhe

„Das Auslaufen der Strompreisbremse, der Anstieg der Netzentgelte bei Strom und Erdgas und die Anhebung von Erneuerbaren-Förderung und CO2-Steuer haben die Teuerung in Österreich zu Jahresbeginn 2025 steigen lassen“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.