Papst bricht nach einer Woche sein Schweigen auf X

Nachdem sich die Sorge um den Pontifex am Samstag noch einmal deutlich vergrößert hat, gab es am Sonntag wieder leichtes Aufatmen. Franziskus hat nicht nur laut dem Vatikan eine ruhige Nacht in der römischen Gemelli-Klinik verbracht, er wandte sich nach einer Woche Sendepause auch wieder via Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) an seine Schäfchen.