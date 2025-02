Linienbus blieb in nasser Wiese stecken

In eine missliche Lage manövrierte sich der Lenker eines Linienbusses am frühen Sonntagmorgen. Als er gegen 0.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bauhofes wenden wollte, war dieser wegen einer Feier zugeparkt. Der 55-Jährige entschied sich, in einer Wiese umzudrehen. Dort allerdings blieb er mit seinem schweren Gefährt stecken.