Aktuelle Umfrage: Scheider bleibt auf dem Thron

Seit Wochen geistert in Klagenfurt das Neuwahlgespenst herum, Bürgermeister Christian Scheider gab darum beim IFDD-Institut von Meinungsforscher Christoph Haselmayer eine Umfrage in Auftrag, weil er wissen wollte, wie die Situation aussieht. Gleich 944 Personen wurden in der Landeshauptstadt zwischen 16. Jänner und 10. Februar befragt: „Wen würden Sie bei einer etwaigen Neuwahl zum Klagenfurter Bürgermeister wählen?“