Maiken Kloser und ihr „First Dress“ am Opernball

Es ist das Event des Jahres in Österreich: Der Wiener Opernball lockt nicht nur über 5000 Menschen in die Staatsoper auf der prächtigen Ringstraße, sondern auch abertausende vor die Bildschirme. Dort behält man den Überblick über Eröffnungspolonaise, Logenbesucher und das Gerangel um die Häppchen am Buffet doch am besten. Mittendrin im Trubel wird heuer Maiken Kloser zu finden sein. Die Designerin war im vergangenen Jahr eine der Finalistinnen des balleigenen „couture salon“-Wettbewerbs und kleidete damals die Ballerinas ein. Heuer ist ihre Mode erneut gefragt – nämlich von Ball-Organisatorin Susanne Athanasiadis. „Ihr haben meine Entwürfe damals schon sehr gut gefallen, heuer kam sie auf mich zu und bat um einen Entwurf für ein Kleid für sie“, erzählt sie.