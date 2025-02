Toronto weiter ohne Pöltl – Pleite gegen Miami

Siege für Spitzenduo

In einem Spitzenspiel der Eastern Conference ließen die Cleveland Cavaliers den New York Knicks nicht den Funken einer Chance und gewannen 142:105. Donovan Mitchell führte den NBA-Leader beim sechsten Sieg in Folge mit 27 Punkten an. Oklahoma City Thunder hat nach einem 130:107 bei Utah Jazz nur einen Sieg (45:10) weniger als die „Cavs“ (46:10) zu Buche stehen. Shai Gilgeous-Alexander verbuchte 21 Zähler. Auf dem Weg ins Play-off sind die Detroit Pistons. Das 125:110 bei Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs war der fünf Erfolg hintereinander. Cade Cunningham erzielte 25 Punkte für den Sechsten im NBA-Osten.