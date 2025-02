„Wir wissen genau um unsere schwierige Lage“

Mit einem Sieg könnte West Wien den Vorletzten Bärnbach naherücken - sofern die Fivers am Samstag (19) dort gewinnen! Die fünftplatzierten Margaretner brennen auf das Duell, sind aber gewarnt, siegte der Underdog doch zuletzt gegen Linz. Auch dank Omer Mehmedovic. Der Bosnier erzielte gleich 14 der insgesamt 36 Treffer gegen den Meister, ist unter den Top 5 der HLA-Goalgetter und aktuell wohl der auffälligste unter den acht Legionären im Team. Fivers-Trainer Peter Eckl: „Bei Bärnbach geht‘s um ganz wichtige Punkte für uns. Die Steirer sind in der Heimhalle ein sehr unangenehmer Gegner. Wenn sie in einen Lauf kommen, wird es doppelt schwer. Auch, weil ihr Publikum zum lautstärksten der Liga gehört. Aber uns taugen solche heißen Spiele. Wir wollen in einer vollen Halle zeigen, was wir draufhaben.“