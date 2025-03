Ansturm auf Schlosspark wegen kolossaler Agave

Bekannte Landschaftsgärten in Kärnten gab es in Damtschach bei Wernberg, bei den Grafen Lodron in Gmünd, beim Fürsten Porcia in Spittal, beim Ritter von Bohr in Rosegg, bei den Edlen von Moro in Mageregg bei Klagenfurt, bei den Grafen Christalnigg auf Hagenegg bei Bad Eisenkappel sowie bei Graf und Gräffin Egger auf Lippitzbach bei Ruden.