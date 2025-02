Wird ein 44-Jähriger neuer Chef in der Landes-SPÖ?

Alles schien bereits angerichtet zu sein: In der Landes-SPÖ ging man bis zuletzt davon aus, dass mit Martin Winkler (61), einem erfolgreichen Unternehmer und ehemaligen Vorsitzenden der Sozialistischen Jugend in Linz, ein Nachfolger für Michael Lindner an der Spitze der Partei und in der oö. Landesregierung gefunden wurde.