Burgenland Energie bietet neue Tarife an

Und auch den Fanclub hebt der Vorstandschef noch einmal hervor. „Über die Mitgliedschaft in einer Energiegemeinschaft, wie unserem Partner ,Fanclub Burgenland Energieunabhängig‘, senkt man den Tarif auf 10 Cent pro Kilowattstunde, wenn immer wir mit Wind- oder Photovoltaikanlagen Strom im Burgenland erzeugen“, so Sharma. Auch bei Gas wird am 1. April ein Folgeprodukt schlagend. Der neue Standard-Erdgastarif „Optima Gas Unabhängig 4.0+“ liegt ohne 1.000 Euro Bonus bei 6,37 Cent pro Kilowattstunde.