„Die Jungen müssen den nächsten Schritt machen“

Krone: Sie haben in der Vorbereitung viel getestet. Haben Sie nun Ihr Spielsystem und eine Startelf gefunden?

Markus Mader: Natürlich habe ich eine gewisse Vorstellung und eine Grundformation. Aber es kommt nicht auf das System alleine an, sondern auf die Spielanlage, die so flexibel wie möglich sein soll. Es geht auch um die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive.