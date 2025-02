Austria Lustenau im doppelten Testspieleinsatz

Testen, testen, testen – so lautet das Motto der Austria, was die Vorbereitung auf die am 21. Februar beginnende Frühjahrsmeisterschaft betrifft. Insgesamt siebenmal dürfen sich die Lustenau-Kicker mit verschiedenen Gegnern messen. Wobei heute auf dem Kunstrasenplatz in Hohenems gleich zwei Spiele auf dem Programm stehen. Um 12 Uhr geht es gegen den Schweizer Fünftligisten FC Gossau und um 14 Uhr gegen die U21-Elf des FC Luzern.