Bis zu 70 Prozent der Lehrer gehen bald in Pension

Quereinsteiger erzählt

Neu an Schulen angestellt wurden dieses Jahr 1615 Lehrer. 112 wechselten aus anderen Berufen an die Schulen, 89 davon in Pflichtschulen, 23 in AHS und BHS. Nur drei unter ihnen beendeten ihre neue Tätigkeit während des Jahres wieder. Stellvertretend für alle Quereinsteiger berichtete Christian Rößner, der an der MS Münichholz in Steyr unterrichtet, von seinen Erfahrungen: „Die Herausforderungen sind groß.“ Aber er sei dennoch dankbar, diese Chance zu haben. „Es ist wertvoll, dass durch die Quereinsteiger neuer Input in die Schulen geholt wird.“ Er und vier weitere Lehrer an seiner Schule, die aus anderen Berufsfeldern kommen, seien „gut im System angekommen“.