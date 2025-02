„Handpan“: Das klangvolle Ufo der Musikinstrumente

Durch Selbstexperiment zum Experten

Wer hat’s erfunden? Die Schweizer. „Vor zehn Jahren hat man an die Firma in der Schweiz einen handgeschriebenen Brief schicken müssen und unter diesen tausenden Schriftwerken haben sie nur ein paar ausgewählt. Viele sind auch so hingefahren und haben vor der Firma gecampt – umsonst“, schmunzelt Berger.