Was haben Camilla und Maria Theresia gemeinsam?

Kurz: In dem Moment, in dem man beginnt, darüber zu diskutieren, wer welchen Titel „verdient“ – soll es nach Beliebtheit, Herkunft, öffentlicher Meinung gehen? –, ist das dynastische Prinzip am Ende. Klingt unmodern, aber nur so funktioniert es. Mögen also übereifrige Höflinge oder Meinungsmacher auch den rangniedrigeren Titel „Princess Consort“ für Charles’ Ehefrau vorgesehen haben, die Queen hat Klartext gesprochen und als Wunsch formuliert, was seit 1000 Jahren eine Selbstverständlichkeit ist: Die Ehefrau eines britischen Königs trägt immer den Titel „Queen Consort“, Königin. Ausnahmen gibt es keine.