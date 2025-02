Stürmische Frühlingsgrüße am Wochenende

So gab es in Teilen Wiens – abgesehen von etwas Industrieschnee – bisher nur eine Schneedecke von einem Zentimeter. In Linz waren es ebenfalls nur vier Zentimeter, in Graz drei. Etwas mehr gab es im Westen: So fielen in Bregenz immerhin 18 Zentimeter vom Himmel. Spätwinterliche Kaltluftvorstöße, die für eine Schneedecke in den Tälern sorgen, seien aus jetziger Sicht eher unwahrscheinlich.