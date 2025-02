Hier wurde die kälteste Nacht des Jahres gemessen

Bis zu 15 Grad am Wochenende

In den nächsten Tagen bleibt es weiterhin frostig, inklusive Minusgrade. Allerdings steigen die Temperaturen pünktlich zum Wochenende in ganz Österreich wieder deutlich an. Nur in Teilen Salzburgs sowie in Osttirol und in der westlichen Steiermark kann es vereinzelt regnen. Ansonsten setzt sich überall die Sonne durch, mit drei bis 15 Grad. Am wärmsten wird es im Osten des Landes.