Ältere Frau, jüngerer Partner: Ist das in Ordnung?

Gehört das Thema „Altersunterschied in Beziehungen“ für Sie in die Kategorie „Liebe kennt keine Grenzen“ oder gibt es für Sie klare Vorstellungen, wie groß der Altersunterschied in einer Partnerschaft sein sollte? Sehen Sie in einer älteren Partnerin vielleicht sogar Vorteile? Oder leben Sie selbst in einer Beziehung mit größerem Altersunterschied und können uns aus erster Hand berichten?