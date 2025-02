Mit 66 startet Orthopäde noch einmal richtig durch

Orthopäden sind gefragte Ärzte. Werner Kanovsky ist in Klagenfurt seit Jahrzehnten in mehreren Ordinationen erfolgreich. Jetzt ist der Mediziner vom Benediktinerplatz zurück in die Gärtnergasse gezogen, wo schon seit 2005 ein Wirbelsäulen-Stützpunkt ist. „Meine Großeltern hatten hier früher eine Gärtnerei.“ Platz ist nach der Heimkehr in dem riesigen Haus also genug.