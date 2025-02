Zwei tote Arbeiter bei Unglück auf Baustelle in OÖ

Im Spital verstorben

Die drei verletzten Männer wurden sofort von heraneilenden Baustellenmitarbeitern aus dem Schacht geborgen und die Rettungskette in Gang gesetzt. Trotz Reanimationsversuche verstarb der 51-Jährige tragischerweise noch an der Unglücksstelle. Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in den Med Campus nach Linz gebracht, dort verstarb er allerdings am Nachmittag. Der dritte Beteiligte dürfte großes Glück gehabt haben und wurde mit leichten Verletzungen in das UKH nach Linz gebracht.