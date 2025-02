Max Franz: „Die Wildsau ist noch im Ruhemodus!“

Über zwei Jahre nach seinem Horrorsturz in Beaver Creek (bei dem er sich beide Unterschenkel gebrochen hatte!) tauchte Speedfahrer Max Franz bei der Weltmeisterschaft in Saalbach als Vorläufer bei den Damen auf – für ihn ein großer Schritt in Richtung Comeback. Mit der „Krone“ spricht er über das Gefühlschaos, Adrenalin und seine Zukunft.