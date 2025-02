Olympia-Heldin steht vor Rückkehr zur alten Liebe

WM in Rio de Janeiro

Denn dort liegt ja ihre sportliche Zukunft, will sie 2028 im Beach Sprint bei Olympia in Los Angeles starten. „Das ist viel aufregender. Das Meer reizt mich viel mehr“, sagt Lobnig. Obwohl die Disziplin olympisch ist, findet heuer (noch) keine eigene Weltcup-Serie des Verbandes statt. Die WM findet erst im Herbst in Rio de Janeiro statt. Lobnig wird bei der Regatten-Serie von ihrem Bootsbauer „Filippi“ in Italien antreten – für den Gesamtsieg gibt‘s da immerhin 20.000 € Preisgeld.