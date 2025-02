Schwarzenegger genießt Kontroverse um Nackt-Rolle

„Meine Familie wusste nicht, was auf sie zukommt“

In der neuen Staffel gibt es einige explizite Nacktszenen – eine Herausforderung? „Ich habe meine Eltern und Geschwister nicht vorgewarnt“, gibt Schwarzenegger zu. „Sie wussten nicht, was auf sie zukommt.“ Besonders einige Szenen in späteren Episoden wolle er sich lieber nicht im Beisein seiner Familie anschauen. „Entweder ich schwänze die Folge oder verschwinde ins Badezimmer, wenn es so weit ist“, sagt er lachend.