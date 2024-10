Barrymore reißt sich im TV Haar-Extensions raus

Durch ihren ungeschminkten Look setzt sich Pamela Anderson dafür ein, dass Frauen in Würde altern dürfen. In der Talkshow von Drew Barrymore schaffte es die ehemalige „Baywatch“-Badenixe dann sogar, dass sich auch die Moderatorin ganz dem Konzept „natürliche Schönheit“ unterwarf. Zum Schock der Studio-Zuschauer begann Barrymore plötzlich mitten im Interview, an den Haaren herumzuziehen.