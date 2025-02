Messerstecherei in Asylunterkunft

Am Montag gegen 17 Uhr wurden die Einsatzmannschaften alarmiert – in einer Asylunterkunft in Triesen war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus der Ukraine gekommen. Beide Streithähne wurden verletzt, einer jedoch durch ein Messer schwer, er musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.