Wegen Veruntreuung von 315.000 Euro vor Gericht

Egal ob Rasenmäher, Matratzen, Staubsauger oder Beauty-Artikel. Der Mann verdiente damit Geld, das er in die eigene Tasche steckte. Die Staatsanwaltschaft geht laut Hochrechnung von mindestens 315.000 Euro aus, die der Vorarlberger veruntreut hat. „Der Angeklagte hatte die Produkte als Schrott deklariert und dann selbst weiterverkauft“, so der leitende Staatsanwalt Wilfried Siegele im Prozess, der sich in seiner Hochrechnung auch auf die Zeugenaussagen beruft.