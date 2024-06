Abholzung, Ausbeutung: Bedrohte Tiere im Regenwald

In den Regenwäldern unserer Erde pulsiert das Leben. Sie zeichnen sich durch besonders feuchtwarmes Klima aus, welches das ganze Jahr über in etwa gleichbleibend ist. Die fantastischen Bedingungen für das Wachsen und Gedeihen einer Vielzahl an Tieren und Pflanzen machen den Regenwald zu einer der artenreichsten Gegenden der Erde.