Pass, Führerschein & Co. jetzt rasch beantragen!

Amtliche Dokumente wie zum Beispiel ein Personalausweis oder Reisepass gelten in der Regel zehn Jahre. Danach müssen sie erneuert werden, will man mit ihnen ins Ausland verreisen – auch wenn in manchen Ländern bis zu sechs Monate abgelaufene Papiere akzeptiert werden. Derzeit kann sich ein Blick aufs Ablaufdatum des Ausweises besonders lohnen. Zuletzt kündigten nämlich Noch-Regierung bzw. Regierungsverhandler an, wegen des großen Budgetlochs die Bundesgebühren zu erhöhen – und zwar drastisch.