ÖSV-Dame springt in Ljubno auf das Stockerl

Nika Prevc hat am Sonntag im Skisprung-Weltcup der Frauen ihren vierten Sieg in Folge bzw. ihren neunten in der WM-Saison geholt. Die 19-jährige Slowenin setzte sich bei ihrem Heim-Event in Ljubno wie am Vortag durch, diesmal mit 10,2 Punkten Vorsprung auf die Deutsche Selina Freitag. Die Salzburgerin Lisa Eder holte als Dritte mit weiteren 7,3 Zählern dahinter ihren vierten Saison-Podestplatz, 0,2 Punkte vor der Oberösterreicherin Jacqueline Seifriedsberger.