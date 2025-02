Tom Cruise bei Date mit „Bond“-Schönheit gesichtet

Tom Cruise war in den 1980er-Jahren mit Mimi Rogers verheiratet. Von 1990 bis 2001 mit Nicole Kidman und von 2006 bis 2012 mit Katie Holmes, mit der er seine einzige leibliche Tochter Suri hat. Ana de Armas, bekannt für den Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ und ihre für einen Oscar nominierte Rolle als Marilyn Monroe in „Blonde“, war unter anderem mit Ben Affleck liiert. Zuletzt wurde sie mit dem kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel in Verbindung gebracht.