Wenn nicht nur die Köpfe rauchen am Gericht

„Meine Medizin“

Der Sessel vor der Richterin war noch warm, als der nächste Mittelburgenländer Platz nahm. Der 63-Jährige war vor vier Jahren in Invalidenpension gegangen und dann „in ein tiefes schwarzes Loch gefallen“. Also baute auch er Cannabis an, „aber nur für den Eigenkonsum“. Fast 10 Kilo habe er seit 2020 geerntet, 5,8 Kilo wurden sichergestellt. „Ich habe mir gedacht, wenn ein Krieg kommt, dann habe ich meine Medizin daheim“, sagt der unbescholtene Mann, der wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtmitteln zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt wird. Das Gras lässt er längst in Kraut, er betreibt jetzt lieber ganz viel Sport.